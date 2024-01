"Nuove tutele per la categoria dei venditori ambulanti umbri: la Lega e Salvini in prima linea”

“Continua anche in Umbria l’impegno della Lega per garantire diritti e futuro ai lavoratori del commercio ambulante. La linea tracciata dal Governo va nella giusta direzione, dispiace che non si sia compreso a pieno il senso della legge sulla concorrenza": lo hanno affermato i consiglieri regionali Stefano Pastorelli e Paola Fioroni che hanno presentato anche una interrogazione rivolta alla Giunta Tesei dove si ribadisce la posizione storica della Lega e del ministro Salvini da sempre a difesa e tutela degli interessi della "categoria economica degli ambulanti”.



Nell’atto Pastorelli e Fioroni chiedono di conoscere “le misure previste a sostegno di tali lavoratori, con particolare riferimento alla possibili ripercussioni e alle sfide che questa situazione potrebbe comportare per la categoria e quali misure sono state poste in essere per garantire la loro tutela occupazionale. La categoria degli ambulanti - evidenziano i due esponenti di maggioranza - costituisce un pilastro essenziale dell'economia regionale, contribuendo in modo rilevante al tessuto socio - economico della nostra comunità. Il recente dibattito sulle questioni legate alle concessioni balneari potrebbe avere ripercussioni su categorie lavorative affini, quale quella dei venditori ambulanti. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto sul tema delle concessioni balneari e la Lega ha una storica posizione in merito alla direttiva Bolkestein, che ne condanna gli aspetti che potrebbero arrecare danno agli operatori economici e lavoratori italiani. Proprio quella diretta via, unitamente alle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato - concludono - stanno determinando un impatto sulle attività degli ambulanti”.