Elezioni a Perugia, l'alleanza rosso-verde: la coalizione per le comunali

Un progetto collettivo per la città è stato presentato oggi nella sala Falcone - Borsellino della Provincia di Perugia. Questo uggioso mercoledì 13 dicembre ha visto la nascita dell’Alleanza Verdi Sinistra che coinvolge il mondo della sinistra e dell’ambientalismo.

La nuova squadra composta da Sinistra Italiana, Europa Verde, Partito della Rifondazione Comunista e Volt si è unita in vista delle elezioni di quello che si prospetta un caldo, rovente, 2024 umbro.

Il loro programma si basa su una solida triade composta dalla sostenibilità ambientale, dall’impegno sociale e dalla partecipazione attiva dei cittadini. Fra gli obiettivi il no al Nodino e all’inceneritore ma anche alternative positive che riguardano vari ambiti come l’urbanistica, la cultura, il welfare e la mobilità.

Lorenzo Falistocco di Sinistra Italiana ha sottolineato: “Vogliamo riunire le forze politiche della sinistra e degli ambientalisti su un programma chiaro e condiviso. L’intento è di costruire una coalizione progressista con delle condizioni ben precise che sia in grado di contrastare i dieci anni di centrodestra che hanno governato Perugia con Romizi”.

Alle parole di Falistocco si uniscono quelle di Andrea Ferroni di Rifondazione Comunista: “La nostra ambizione è un modello di città diverso da quello attuale. Per farlo, serve una sinistra radicale, unita e credibile che è quello che il nostro popolo ci chiede da anni. Una Perugia più europea che torni a essere capoluogo di regione”.

Per quanto riguarda il candidato sindaco dell’Alleanza Verdi Sinistra, non è ancora stato scelto, ma si sta lavorando per trovare una figura di riferimento che possa rappresentare al meglio il progetto politico. L'obiettivo è quello di presentare una candidatura unitaria e credibile agli occhi dei cittadini perugini, che possa offrire una visione di città più verde, più sociale e più partecipata.

Il Progetto di Verdi e Sinistra per Perugia ha come obiettivi principali il lavoro, la sostenibilità ambientale, l’abitazione, la città educante e la cultura in ogni quartiere. Per il lavoro, si propone di contrastare il dumping sociale negli appalti pubblici, di garantire retribuzioni dignitose e condizioni di lavoro adeguate, di sostenere il commercio locale e la produzione di qualità, di favorire l’inserimento lavorativo attraverso la collaborazione tra comune e attori sociali.

Per la sostenibilità ambientale, si vuole fermare il consumo di suolo e riqualificare le aree urbane, promuovere le comunità energetiche e la mobilità pubblica e alternativa. Per l’abitare invece, si intende sviluppare un piano casa che preveda la riqualificazione di edifici dismessi, la regolamentazione degli affitti brevi, il rafforzamento degli studentati pubblici, l'intervento sugli immobili sfitti e l'association housing, le agevolazioni fiscali legate alla vicinanza alle arterie di trasporto pubblico e una piattaforma digitale comunale per soluzioni economiche di alloggio.

Per la città educante, vogliono promuovere progetti con associazioni e comitati nelle scuole il pomeriggio, per far vivere gli edifici scolastici e metterli a disposizione degli studenti e delle studentesse, convertire spazi dismessi in spazi culturali, realizzare progetti per l'educazione sessuo-affettiva e potenziare le biblioteche con materiali innovativi nel settore accademico e ludico.

Per la cultura in ogni quartiere, si mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale, creare una rete tra associazioni per promuovere la cultura nei quartieri, proporre una figura con delega alla vita notturna e istituire assemblee deliberative per la partecipazione cittadina.

L’Alleanza Verdi Sinistra si propone quindi come una novità nel panorama politico perugino, con l’intento di offrire una proposta politica alternativa e progressista per la città. Una proposta che cerca di riunire le forze politiche della sinistra e degli ambientalisti dopo anni di divisioni e che si pone come sfida alle politiche del centrodestra e del governo.