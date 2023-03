“Non dovevano morire": a Perugia flashmob per ricordare le vittime di Cutro

A una settimana di distanza dal tragico naufragio al largo di Cutro che ha visto la perdita di almeno 71 vite umane in mare, di cui 16 minori, il comitato Io Accolgo - Umbria, "costituito da oltre 30 organizzazioni della società civile, enti e sindacati operanti nella nostra regione", spiega una nota, "ha deciso di scendere in piazza, domenica 5 marzo, a Perugia per ribadire ancora una volta il concetto che l'accoglienza non può e non deve essere criminalizzata, che quello di cercare e ottenere rifugio è un diritto umano inalienabile e che la vera tragedia è data dalla morte e non dalla partenza di chi cerca salvezza in Italia e in Europa".