Nomine & Poltrone - Rifondazione comunista, ecco la nuova segreteria provinciale

Il comitato politico Federale di Rifondazione comunista di Perugia ha eletto, su proposta del segretario provinciale Ferroni, la nuova segreteria provinciale. Sono stati eletti all'unanimità nella segreteria che dovrà coadiuvare il segretario provinciale, Beatrice Ramadori, Franco Cesario, Simona Branchinelli ed Andrea Guerrieri.

“Voglio ringraziare ancora una volta le compagne e i compagni del comitato politico federale per il consenso accordato alla proposta di segreteria provinciale - ha commentato il segretario Ferroni - Si tratta di un nuovo gruppo dirigente che tanto ha lavorato sul piano del radicamento territoriale e sociale. Il nostro primo compito sarà quello di svolgere una conferenza di organizzazione per rilanciare il lavoro politico del nostro partito sui territori. Ci serve un'organizzazione capace di cogliere e favorire il nostro principale obiettivo politico dei prossimi mesi: quello di costruire un nuovo sistema di alleanze per lanciare in Umbria un'alternativa credibile al governo delle destre. Per questo abbiamo già proposto al Movimento 5 Stelle e all'alleanza Verdi/Sinistra di partire con una mobilitazione unitaria a difesa della sanità pubblica umbra".