Nomine & Poltrone - Provincia di Perugia, ecco il nuovo direttore generale

La Provincia di Perugia ha un nuovo direttore generale. E' Adriano Bei, presentato al consiglio provinciale di Perugia dalla presidente Stefania Proietti.

“Ho constatato con mano – sono state le parole della presidente - la necessità di un coordinamento generale tra i dirigenti di settore. Una decisione tra l’altro in linea con la riforma in atto che punta a riportare le Province ad essere enti di primo livello”.

La scelta di Bei, per 25 anni dirigente della stessa Amministrazione provinciale prima di approdare in Regione Umbria e poi in Arpal, è stata effettuata sulla base di un avviso pubblico a cui hanno presentato la propria candidatura tre figure professionali.

“E’ per me un ritorno in famiglia – spiega il neo direttore generale -. Ho iniziato con molto entusiasmo il mio incarico poiché, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, ho ritrovato una Amministrazione con un grande spirito di corpo, una propria identità e un programma fitto di lavori, che per me sono motivi di grande stimolo. A memoria – aggiunge – non ricordo un piano di investimenti così importante sul fronte dell’edilizia scolastica e della viabilità, che contribuiranno sicuramente a dare opere fondamentali per i nostri comuni e servizi migliori ai nostri cittadini. Io non posso che mettere a disposizione di questa Amministrazione la mia esperienza e le mie capacità”.