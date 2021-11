Nomine e Poltrone - Marco Trippetti è il nuovo presidente del consiglio comunale di Spoleto

Marco Trippetti è il nuovo presidente del consiglio comunale, eletto a maggioranza con 16 voti favorevoli e 9 schede bianche. Eletti come vice presidenti i consiglieri Maura Coltorti (16 voti favorevoli e 9 schede bianche) e Sergio Grifoni (22 voti favorevoli e 3 schede bianche).

Il presidente e i due vice presidenti, così come previsto dallo Statuto comunale, costituiscono l’ufficio di presidenza.

"Il consiglio comunale torna a riunirsi dopo sette mesi di commissariamento e lo fa in presenza a tredici mesi dall’ultima volta – ha ricordato il presidente Trippetti - Questo è il luogo per eccellenza del confronto politico, il più importante perché ciascuno di noi ha qui l’onore di rappresentare l’intera comunità cittadina. Noi dobbiamo riappropriarci del nostro ruolo di rappresentanza e il primo passo per farlo è quello di riconoscerci reciprocamente questo ruolo e questo compito".

Il sindaco ha annunciato che assegnerà al consigliere comunale Enzo Alleori la delega relativa alla cura del territorio e a Samuele Bonanni quella riguardante l’attuazione del programma e la partecipazione.

Nominati anche i capigruppo: Camilla Laureti per il Partito Democratico (vice Federico Cesaretti), Enzo Alleori per ‘Civici per Spoleto – Sisti Sindaco’ (vice Francesca Maso), Samuele Bonanni per il ‘Movimento 5 Stelle 2050’, Maura Coltorti per ‘Ora Spoleto’, Egisto Fede per ‘Eleggi Spoleto’, Gianmarco Profili per ‘Alleanza Civica – Grifoni Sindaco’, Alessandro Cretoni per ‘Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia’, Paolo Piccioni per ‘Insieme per Spoleto Cintioli Sindaco’, Paolo Imbriani per ‘Spoleto nel cuore – Lega – Cambiamo’, Diego Catanossi per ‘Spoleto 2030 – Diego Catanossi Sindaco’, Sergio Grifoni per ‘Obiettivo Comune’ e Maria Elena Bececco per 'Spoleto Futura - Forza Italia'.

Eletta anche la Commissione elettorale comunale. Federico Cesaretti (8 voti), Paolo Piccioni (8) e Daniele Filippi (7) saranno i membri effettivi, mentre sono stati eletti membri supplenti Paolo Imbriani (9), Donatella Loretoni (8) e Enrico Morganti (7).