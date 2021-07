Nomine & Poltrone - Michelangelo Grilli eletto segretario dei Giovani Democratici dell’Umbria

Michelangelo Grilli è il nuovo segretario dei Giovani Democratici dell’Umbria. È stato eletto sabato scorso, in occasione del quarto congresso regionale della giovanile del Pd, dal titolo: “Organizzatevi. Perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”.

“I giovani, qui, non hanno né un bel futuro né un bel presente e dobbiamo cominciare a pretendere che le cose cambino – ha sottolineato Grilli, 27 anni, nel corso del suo intervento alla sala Sant’Anna di Perugia. La nostra sembra una generazione condannata: alla precarietà, all’impoverimento, all’esclusione, al declino; eppure, anche una generazione potenzialmente rivoluzionaria, perché piena di capacità innovative e di innata sensibilità per il pianeta e per una società più inclusiva. A questa generazione noi dobbiamo ridare una voce forte: con questo congresso ripartiamo avendo molto chiaro che la nostra causa sarà l’emancipazione dei giovani per costruire un mondo più giusto.”

Lavoro e istruzione da rimettere al centro dell’agenda politica, le opportunità di cambiamento offerte dal Pnrr, la pandemia e la crisi alcuni dei temi toccati nel corso dei lavori.

“La politica – ha detto ancora Grilli - serve a dare risposte ai problemi delle persone e chi fa politica deve lavorare per questo. Qui in Umbria di problemi ce ne sono tanti: i giovani umbri se ne stanno andando perché trovano sempre meno opportunità, meno diritti e ora anche meno vaccini. L’Umbria è impantanata nel suo declino e il governo regionale non sembra accorgersene. Il nostro impegno allora sarà di suonare la sveglia, di incalzare, di proporre un’alternativa. Lo faremo col Pd e con tutte le forze sociali e politiche disposte a condividere un percorso di ricostruzione, a partire da un appello chiaro: vogliamo studiare e lavorare bene, vogliamo vivere meglio, ci vogliamo vaccinare.”

“Dalla giovanile – ha sottolineato il segretario regionale Pd Tommaso Bori, ospite del congresso – vengono idee, energie e intelligenze preziose non solo per il Pd e il centrosinistra, ma per la politica nella sua declinazione più larga. I giovani devono essere ascoltati e messi nelle condizioni di dare il loro contributo. Ringrazio per l’impegno e per il coraggio e faccio i miei migliori auguri a Michelangelo, alla sua squadra e a tutti i giovani del Pd”.