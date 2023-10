Nomine & Poltrone - Lega Umbria, scelto il nuovo responsabile regionale università

Lorenzo Turreni è il nuovo Responsabile regionale Università per la Lega Umbria. "La nomina - recita una nota del Carroccio - rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento dell’impegno della Lega Giovani verso l'istruzione superiore ed evidenzia la volontà del movimento di contribuire alla crescita della comunità accademica in tutta la regione".

“Ringrazio il segretario della Lega Giovani Umbria Alessio Silvestrelli per la fiducia accordatami, punto di ripagarla con il duro lavoro su tantissimi temi che riguardano l’università e il nostro territorio – commenta Lorenzo Turreni – Sono già a lavoro per risolvere i problemi in capo agli studenti con un approccio pratico e non ideologico come fa la sinistra universitaria. Lavorerò per implementare politiche e programmi che promuovano l'accesso equo all'istruzione superiore, sostenendo i giovani studenti e affiancandoli nella costruzione di un percorso utile a risolvere le criticità esistenti”.

A intervenire è anche il segretario Lega Giovani Silvestrelli: "Ringrazio per il lavoro svolto Alberto Maniscalco, il quale con la fine degli studi si concentrerà su altre tematiche. Di sicuro Lorenzo Turreni saprà portare avanti le nostre battaglie per gli studenti e i loro diritti. Mi aspetto un grandissimo lavoro e sono certo che i risultati arriveranno".