Nomine & Poltrone - L'avvocato Massimo Rolla nominato garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

L'avvocato perugino Massimo Rolla, nonché arbitro di pallavolo a livello nazionale, è stato nominato Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Si tratta della prima nomina dell'istituto approvato a gennaio dall’Assemblea legislativa dell’Umbria.

“Una figura importante – sottolinea la consigliera regionale Francesca Peppucci, prima firmataria della proposta - che andrà a tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie".

La legge regionale apre in Umbria un percorso di ascolto e attenzione verso le problematiche e le violazioni dei diritti delle persone con disabilità, ampliati con la pandemia, al fine di portare a un cambio di cultura verso il mondo della disabilità.

“Il mio più grande auspicio – conclude Peppucci - è che in futuro non ci sia più bisogno della figura del Garante, perché vorrà dire che non ci saranno più discriminazioni e tutti indistintamente saranno messi sullo stesso piano. In Umbria, il Garante avrà diverse questioni da affrontare e sono certa che l'avvocato Massimo Rolla saprà svolgere al meglio questo ruolo per competenze e sensibilità”.