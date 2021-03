Nomine & Poltrone, CiviciX di Fora continua a crescere: i nuovi vertici del movimento a Castiglione del Lago

"CiviciX", la formazione politica centrista guidata dal consigliere regionale Andrea Fora, continua a radicarsi sui territori aggregando singoli ma anche intere liste civiche espressioni di una certa area. A Castiglione del Lago si è riunito nei giorni scorsi - in modalità on line alla presenza Andrea Fora – il gruppo costituente dell’Hub associativo di Castiglione del Lago ed ha designato Leandro Pacelli coordinatore locale, ed ha insediato il direttivo composto da Paolo Brancaleoni, Fabio Nicchiarelli e Filippo Santiccioli. L’associazione intende valorizzare il ruolo dei cittadini, messi in condizione di decidere in modo informato e responsabile e con la consapevolezza che i diritti non sono separabili dai doveri di cittadinanza.

Per il coordinatore Leandro Pacelli occorre “procedere al “Rovesciamento della piramide”, ripartire dai territori per riorganizzare il sistema istituzionale, la legge elettorale, la programmazione economica e l’impegno della società civile. Castiglione del Lago da sempre è terreno fertile per le iniziative e i movimenti civici. Nelle scorse settimane si sono registrati segnali molto positivi di percorsi di rilancio e collaborazione di tutte le forze civiche locali che debbono tendere deve rilanciare la progettualità territoriale e rafforzare il ruolo del Trasimeno nel contesto regionale e nazionale”. Fin dai prossimi giorni l’associazione con il neo coordinatore muoverà i primi passi per moltiplicare le adesioni al progetto civico e dare forza e unità all’azione dell’Amministrazione Locale.