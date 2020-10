Nomine & Poltrone - Claudio Serafini è il nuovo coordinatore del gruppo "Città di Castello in Azione"

Claudio Serafini, 58 anni, tifernate, è stato nominato coordinatore del gruppo ‘Città di Castello in Azione’ il movimento politico fondato dall’ex ministro Carlo Calenda.

Serafini, dipendente pubblico, ha ricoperto ruoli di primo piano a livello politico negli ultimi anni e si è distinto anche nel settore del volontariato in particolare sul versante dell’impegno nella Protezione Civile.

“Nasce e muove i primi passi quindi anche nella nostra città ‘Azione’ il movimento fondato da Carlo Calenda – si legge in una nota del neo coordinatore Claudio Serafini – ’Azione’ è il luogo di mobilitazione dell’Italia che lavora, produce, studia e fatica. Il nostro obiettivo non è frammentare ulteriormente il sistema politico, ma lavorare per l’unità e il rinnovamento delle forze liberal democratiche".