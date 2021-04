Nomine & Poltrone - La deputata Dem Anna Ascani nuovo sottosegretario alle telecomunicazioni

Il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti ha assegnato le deleghe e ha scelto la deputata Dem Anna Ascani per la funzione di sottosegretaria alle telecomunicazioni, digitale, banda ultralarga e sistema cooperativo.

"Sono materie impegnative, di grande valore e stimolanti, che disegnano l’Italia del domani - scrive la parlamentare umbra in un post - Un Paese interconnesso e più innovativo, di cui abbiamo estremamente bisogno per affrontare le sfide che ci attendono usciti da questa pandemia. Per questo Governo gli investimenti in questi settori sono prioritari e questa è un’indicazione chiara per il lavoro che dobbiamo svolgere".