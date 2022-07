Nomine & Poltrone, all'avvocato Orsini il compito di ricostruire la Lega a Todi dopo i cambi di casacca e le amministrative

Continua la riorganizzazione della Lega Umbria attraverso congressi di sezione: Claudia Orsini è stata eletta dai militanti del partito segretario della sezione Lega Todi- Massa Martana nel corso del congresso che si è svolto a Todi alla presenza della senatrice Valeria Alessandrini vicesegretario Lega Umbria e del consigliere regionale Manuela Puletti referente Lega provincia di Perugia. Eletto anche il consiglio direttivo formato da Luana Sensini Passero, Marcella Mercuri, Marcella Pinzaglia e Nicolò Rellini. Todi è un terriorio molto ostico per la Lega che ha perso il vice-sindaco Ruspolini (andato con i civici) e addirittura la consigliera regionale Peppucci (passata la gruppo Misto). La Lega, nonostante il risultato del 4 per cento, è stata fondamentale per la vittoria al primo turno del sindaco Ruggiano.

“Chiusa la tornata elettorale con l’insediamento del nuovo consiglio comunale e della giunta - commenta Claudia Orsini - inizia il mio lavoro di Segretario della sezione di Todi della Lega. Quindi – prosegue il nuovo segretario di sezione – tracciando una linea netta rispetto al recente passato sul quale, mi auguro, molti potranno serenamente riflettere anche alla luce delle più recenti dimissioni da parte di chi, da tempo, percorreva altre strade, si riparte dal territorio e dalle tematiche da sempre al centro dell’attività politica. La Lega è un grande partito e una grande squadra che saprà lavorare con chi veramente crede nei valori comuni, per il bene del nostro territorio, in sinergia con i tanti militanti e simpatizzanti, oltre che con i vertici regionali e nazionali. Le recenti elezioni comunali – conclude Orsini – hanno dimostrato che si è ricostituito un gruppo coeso, che ha voglia di lavorare per la propria città e che porterà avanti gli impegni presi nei confronti dei cittadini”.

Secondo Alessandrini e Puletti “questo periodo è servito a riorganizzare il lavoro, avviare progetti e ritrovare entusiasmo attraverso le idee di una squadra formata da persone che, rispecchiandosi nei valori della Lega, si sono messe a disposizione della causa. Siamo certe che Claudia Orsini, con la sua esperienza, la sua capacità di ascolto e la sua determinazione al lavoro, saprà guidare la sezione Lega Todi-Massa Martana in questa nuova fase".