Nomine & Politiche, Lega e i congressi: nuovo segretario e direttivo per la sezione di Gualdo, Giano, Montefalco e Castel Ritaldi

Continua la riorganizzazione della Lega Umbria, nel corso dei congressi di circolo: alla guida della Lega Quattro Borghi (Giano dell’Umbria, Montefalco, Castel Ritaldi e Gualdo Cattaneo) Alessandro Becchetti eletto all’unanimità come segretario della sezione. I membri del consiglio sono Francesca Tordoni, Alessandro Gori, Alessandro Lilli, Omero Conocchia. Comunicazione e dialogo sono i capisaldi del programma illustrato dal neo segretario: “E’ mia intenzione portare avanti questo gruppo in maniera seria condividendo battaglie e idee ed incrementare la comunicazione con gli amministratori sia all'interno che all'esterno del gruppo. Ho intenzione di difendere e divulgare le scelte degli amministratori territoriali, fino ad arrivare al nazionale. Ma vorrei, soprattutto, fare squadra con spirito e idee nuove. Sono estremamente soddisfatto per questa conferma perché manifesta continuità rispetto al lavoro già intrapreso con tutto il gruppo. Ringrazio nuovamente per la fiducia accordatami”.