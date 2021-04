Nomine, la Lega Umbria sceglie nuovi responsabili regionali: i nomi e gli incarichi

Nuove nomine in casa Lega Umbria. A Federico Rubini l'incarico di responsabile regionale dipartimento Turismo, mentre Alessio Fioroni ricopre il ruolo di responsabile regionale dipartimento Difesa

"In bocca al lupo a entrambi per il ruolo che si sono offerti di ricoprire - commenta Virginio Caparvi, segretario Lega Umbria - si tratta di incarichi che ci aiutano ad essere ancora più presenti nei contenuti e a sviluppare un rapporto diretto e costante con il Governo su tematiche fondamentali, in questo caso turismo e sicurezza".