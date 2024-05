Nomine & Poltrone - Nuovi incarichi per "Noi Moderati" e accordo con i Civici per le elezioni comunali

“Noi Moderati cresce sul territorio come dimostrano le costanti adesioni e ipositivi risultati elettorali nelle regionali di Molise, Abruzzo e Sardegna. Lavoriamo sul territorio umbro con una nuova squadra e siamo pronti alle sfide amministrative, a cominciare naturalmente da Perugia”. Questo quanto emerso dall’incontro al Park Hotel di Ponte San Giovanni di Perugia, con la presentazione della nuova struttura del partito in Umbria e dell’accordo con il mondo civico in vista delle prossime tornate elettorali dell’8 e 9 giugno.

I nuovi incarichi - In Umbria il partito ha ufficializzato gli incarichi formalizzati già nei giorni scorsi. Luca Briziarelli, senatore nella scorsa legislatura, è il nuovo responsabile regionale per l’organizzazione delle elezioni, Renzo Baldoni è il nuovo commissario provinciale Perugia, Francesco Meloni Cecconi il nuovo commissario provinciale Terni. Ad aprire i lavori il commissario regionale Gianni Dionigi: “L’ingresso di persone qualificate e radicate sul territorio rappresenta una ulteriore dimostrazione di come il nostro partito sia attrattivo e convincente: già le ultime tornate elettorali hanno fatto emergere questo trend di crescita, e siamo sicuri che anche l’8 e il 9 giugno il nostro partito segnerà numeri notevoli e in crescita”.

“Noi Moderati - ha spiegato Luca Briziarelli - rappresenta un punto di riferimento per chi vuole costruire una proposta politica seria unendo le persone intorno a idee e progetti. Perché oggi in politica la vera rivoluzione non è urlare più forte degli altri, ma saper dare risposte concrete alle esigenze di cittadini, famiglie ed imprese. Lo faremo anche in Umbria in queste elezioni amministrative ed europee e ancora di più alle prossime elezioni regionali.

“L’essere moderati non significa rinunciare a tenere ferme le proprie posizioni e a rivendicare necessità di cambiamenti - ha spiegato Renzo Baldoni - Stiamo lavorando a contatto con il territorio e alle prossime elezioni anche a Perugia diremo la nostra”.

“Le ultime elezioni - ha spiegato Pino Bicchielli, Responsabile Nazionale Enti Locali - hanno dimostrato una forte crescita del nostro partito. Dobbiamo proseguire lungo questa strada. Sono sicuro che lavoreremo al meglio, nell'ottica di essere come il lievito, che fa crescere le realtà con cui veniamo a contatto”.

Durante l’evento è stato presentato l’accordo con Progetto Perugia, rappresentata dall’assessore al Sociale della giunta Romizi, Edi Cicchi. Un accordo non semplicemente elettorale, ma che punta sulla condivisione dei valori del progetto alla base del Partito Popolare Europeo. Un progetto che oggi parte da Perugia, con la speranza che possa estendersi anche al palcoscenico nazionale ed europeo. Presenti, tra gli altri, anche il Sindaco di Deruta e Presidente dell'Anci Michele Toniaccini, il quale, come è stato sottolineato “ha avviato un confronto con Noi Moderati nell’ambito del mondo civico”. Presenti in sala anche Massimo Pici, consigliere comunale uscente in corsa con Progetto Perugia, Francesca Caproni, direttore del Gal Trasimeno-Orvietano.

Della lista Progetto Perugia faranno parte i candidati di Noi Moderati Riccardo Baldoni, Luca Cerimonia, Alberto Gobbi Felcetti, Lara Surdo.