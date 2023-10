Nomine & Poltrone - Gianni Dionigi nuovo segretario regionale di "Noi Moderati": “Pronti alle prossime sfide elettorali”

L’avvocato Gianni Dionigi è il nuovo segretario regionale di “Noi Moderati”, il partito politico della maggioranza di governo guidato da Maurizio Lupi. La decisione è stata confermata da Roma e arriva dopo che il gruppo “Noi con l’Italia”, nell’ambito del convegno nazionale che si è svolto a Roma nei giorni scorsi, è confluito in “Noi Moderati”. Dionigi, che ricopriva lo stesso incarico per “Noi con l’Italia”, diventa così segretario regionale di “Noi Moderati”. Al lavoro insieme a lui il suo vice, Mauro Fonzo, e il segretario provinciale di Terni, Yari Lupattelli.

“Sono onorato di poter continuare il lavoro per il partito - spiega Dionigi - e in questi giorni stiamo operando sul campo per far crescere la nostra azione direttamente sui territori. Sono tante le sfide elettorali che ci aspettano, a cominciare dalle elezioni comunali nelle diverse realtà umbre. Diremo la nostra e siamo pronti a proporre le nostre idee, sia nel Perugino sia nel Ternano, sempre nello spirito costruttivo e di ascolto della realtà che ci contraddistingue. Per quanto riguarda le Regionali, noi siamo per la ricandidatura della governatrice Tesei e, in questa ottica, siamo convinti che le altre forze maggioranza ascolteranno tutte le voci del gruppo di governo – conclude Dionigi - Anche perché non si possono compiere salti nel buio e tanto meno si possono prendere decisioni frettolose o dare spazio a personalismi che, abbiamo visto anche di recente, non fanno bene allo spirito costruttivo che invece deve caratterizzare il lavoro del centrodestra sul campo. Siamo convinti che serva quanto prima una cabina di regia in maggioranza per definire quanto prima le scelte da compiere in vista delle prossime tornate elettorali. Noi ci siamo”.