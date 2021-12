NOMINE Congresso Lega a Città di Castello, Giorgio Baglioni è il segretario della sezione Lega di Città di Castello

Giorgio Baglioni è il segretario della sezione Lega di Città di Castello. Al congresso che si è svolto domenica pomeriggio nella sede tifernate della Lega e presieduto dal consigliere comunale di Perugia Luca Valigi, i militanti hanno potuto indicare, tramite votazione palese il loro segretario territoriale, colui che guiderà il gruppo per i prossimi tre anni affrontando importanti sfide che coinvolgeranno il capoluogo tifernate. All'unanimità Giorgio Baglioni ha avuto l'appoggio e la fiducia dell'intera sezione a dimostrazione dell'ottimo lavoro portato avanti in questi anni da referente.

"Il congresso cittadino - si legge in una nota della Lega - rappresenta per noi, la più alta forma di democrazia politica che non tutti i partiti possono vantare, l'ennesima dimostrazione di quanto la Lega sia sensibile alla voce dei territori e quindi dei suoi militanti. Ha commentato il segretario Giorgio Baglioni: "Ringrazio tutti i soci militanti che mi hanno dato fiducia permettendomi di portare avanti il lavoro iniziato quasi tre anni fa quando sono subentrato al segretario

uscente. Con passione, dedizione e insieme ad una grande squadra abbiamo lavorato sodo riuscendo ad ottenere anche importanti risultati. Da quelli, e in piena sinergia con la Regione, dobbiamo ripartire per rispondere alle esigenze dei tifernati".

Durante l'incontro sono stati eletti anche i membri del consiglio direttivo che sono Corrado Belloni, Marco Grosso, Marco Castellari, Manuela Puletti, Roberto Cuccolini, Fabio Meacci.