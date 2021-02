Nomine & Politica - Michela Botteghi nuovo assessore della giunta Bacchetta

Michela Botteghi, 40 anni, avvocato, è il nuovo assessore della Giunta di Città di Castello. Avrà le deleghe a Patrimonio, Anagrafe, Vigili Urbani.

Il sindaco Luciano Bacchetta ha spiegato che dopo aver riflettuto per "Michela Botteghi è valida, giovane, dovrà imparare, ma ha tutte le potenzialità per farlo in fretta. Proviene dalla zona del trestinese su cui vogliamo investire, una delle due aree in cui probabilmente situeremo il centro di vaccinazione".



Michela Botteghi è un avvocato di 40 anni che esercita a Città di Castello e si è occupata in particolare di infortunistica stradale, diritto civile in genere, diritto penale, diritto fallimentare, diritto di famiglia.

"Sono particolarmente lusingata di essere qui, ringrazio il sindaco per la fiducia e tutti coloro che hanno fatto il mio nome e hanno supportato la mia persona. Entrerò in punta di piedi e accoglierò i consigli utili, dei miei colleghi, degli uffici, del consiglio. Porto la mia esperienza e sicuramente cercherò di svolgere questo ruolo con il senso di responsabilità che mi appartiene, in maniera entusiasta, onorata di offrire a questa città quello che è mio"