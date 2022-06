Nodino di Perugia, la Cgil dice no: "Non è un soluzione adeguata ai problemi di traffico della città"

Il Nodino di Perugia? "Non rappresenta una soluzione adeguata ai problemi di traffico della città di Perugia e soprattutto non va nella direzione di una trasformazione, in chiave sostenibile, della mobilità urbana". Parole di Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia, che lunedì 13 giugno parteciperà al consiglio comunale grande sul Nodo di Perugia, convocato per le 15 a Palazzo dei Priori.

“Come Camera del Lavoro seguiamo con grande attenzione il dibattito intorno a questa opera infrastrutturale che avrebbe un impatto enorme sull’area di Collestrada e Ponte San Giovanni - spiega Pampanelli - In quest’ottica nei giorni scorsi abbiamo incontrato una delegazione del coordinamento “Sciogliamo il nodo”, formato da associazioni e cittadini che contestano la scelta di costruire una nuova arteria stradale come risposta ai problemi di intasamento della E45 nel tratto tra Collestrada e l’imbocco della Perugia-Bettolle. Perugia - continua il segretario - è una delle città italiane con il più alto tasso di motorizzazione (75 automobili ogni 100 abitanti) e questo produce inevitabilmente costi sociali e ambientali altissimi. È evidente dunque che una politica lungimirante di mobilità alternativa al mezzo privato è assolutamente necessaria, mentre la costruzione di una nuova grande strada, con gallerie e viadotti, dove ora ci sono boschi e campagna, andrebbe in tutt’altra direzione".

Per Pampanelli "È tempo che Perugia, come capoluogo regionale, recuperi la sua storica capacità innovativa in materia di mobilità pubblica e avvii una seria riflessione sull’organizzazione stessa della città, a partire dalla dislocazione dei servizi essenziali, oggi fortemente concentrati in alcune aree del territorio comunale a discapito di altre".