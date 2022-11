Medici e personale sanitario no vax, Fora contro il Governo Meloni: "Il reintegro umilia chi ha seguito la scienza"

Il consigliere regionale Andrea Fora (Patto Civico) annuncia la presentazione di un'interrogazione sul reintegro in servizio di medici e personale sanitario no vax. Per Fora è "una grave la scelta del Governo. Almeno la Regione li collochi in ruoli compatibili con questa loro scelta".

Il ministro Schillaci, scrive Fora, "ha chiarito che spetterà alle Regioni e alle direzioni sanitarie individuare ruoli e funzioni di questi medici. Ritengo che le Regioni, che in queste ore stanno adottando ordinanze contro questo atto del Governo, vadano nella giusta direzione". Per il consigliere regionale di Patto Civico "È molto grave che per accaparrarsi il consenso dello 0,7% dei medici, quelli no vax, e mostrare discontinuità sui vaccini rispetto ai precedenti governi non solo si mette in pericolo la futura credibilità delle campagne vaccinali con posizioni antiscientifiche, ma si umilia il 99% dei medici che seguendo scienza e coscienza si sono vaccinati". Da qui la richiesta a Palazzo Donini. Ovvero: "La Regione Umbria – conclude Fora - dovrebbe adottare lo stesso comportamento delle altre regioni contro il provvedimento del Governo o in subordine, seguendo l'indicazione del ministro Schillaci, far individuare alle direzioni sanitarie, per i medici no vax, funzioni compatibili con la loro condotta anti scientifica".