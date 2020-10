Nessun smantellamento dell'Ospedale di Norcia: progetto per sede ambulatori, potenziamento emergenza

Il rilancio dell'Ospedale di Norcia, come servizi e personale, passa anche per quella ricostruzione post-sismica nazionale che stenta a decollare ed è di responsabilità del Governo. Mancano fondi (completi) e via libera per le opera. E' quanto emerso nel botta e risposta tra l'ex candidato del Patto Civico Vincenzo Bianconi e l'assessore regionale Luca Coletto sul futuro del noscomio nursino.

"Il servizio di emergenza - ha denunciato Bianconi - e urgenza è sprovvisto di medico a bordo per il turno che va dalle ore 20 alle ore 8. Vanno considerate le difficoltà di arrivo ad un ospedale strutturato come Spoleto o Foligno, impiegando tempi molto lunghi per le emergenze. A questo si aggiunge l’assenza di personale per poter usare una seconda ambulanza per gli interventi programmati. Pertanto viene usata l’ambulanza del 118, sguarnendo il territorio per oltre 3 ore, e in caso di emergenza-urgenza la seconda ambulanza operativa dovrebbe arrivare dall’ospedale di Cascia o addirittura da quello di Spoleto. Ma ci vogliono circa 2 ore. L’ospedale di Norcia è stato, inoltre, danneggiato dal sisma del 2016 e successivamente privato di alcuni specialisti".

Dalla Regione arriva la conferma della volontà di ripristinare la pianta organica del 2016 dell’ospedale di Norcia e si è già al lavoro per far partire i lavori per l’edificio danneggiato dal sisma. Per dare il via alla gara per l’ex convento la direzione ha predisposto un masterplan e una bozza di protocollo di intesa con Asl e Comune. "Qui si intende posizionare ambulatori e uffici, mentre nel contiguo edificio che va abbattuto e ricostruito per garantire la funzionalità in caso di sisma di pronto soccorso e degenza. Il costo previsto è di 7, 6 milioni di euro.

Attualmente il commissario straordinario ha messo a disposizione 4,5 milioni di euro per il risanamento della parte oggi inagibile, quella dell’ex convento. Per quanto riguarda il servizio di emergenza urgenza sono garantiti i tempi previsti per gli interventi. Inoltre è previsto l’ammodernamento del parco ambulanze, con la previsione dell’acquisto di tre ambulanze 4x4”.