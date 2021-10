La Multinazionale delle Chiacchiere di Nicola Bossi | Cara Assessora Pastorelli quella festa a Ramazzano è una sconfitta dell'imprenditoria "made in Perugia"

Nel profilo facebook dell’assessore al Comune di Perugia Clara Pastorelli è apparso un post ricco di foto che documentava la festa organizzata dalla cooperativa La Cascina di Roma presso il Castello di Ramazzano. Canti, balli e festeggiamenti per onorare il lavoro degli operatori delle pulizie per l’impegno profuso durante l’emergenza Covid dagli operatori delle pulizie.

Peccato che la totale gestione dell’emergenza Covid per l’Azienda Ospedaliera di Perugia e in buona parte per la Asl di Perugia è stata gestita completamente dall’azienda umbra (Società Cooperativa) Servizi Associati e La Cascina è subentrata solo pochi giorni fa dopo l’annullamento della gara in corso e l’assegnazione del lotto Consip ad emergenza ormai praticamente conclusa. Stiamo parlando dell'inizio dell'estate quando invece la varie ondate pandemiche risalgono a molto tempo prima.

Tanto clamore mentre pendono ricorsi innanzi agli organi amministrativi che potrebbero ribaltare le scelte fatte a favore dell’azienda romana. Eh già accade questo. La nostra Regione perde un pezzo della sua grande ricchezza economica e sociale e qualcuno festeggia. Anche in termini elettorali festeggiare in questo caso appare decisamente contro-producente. Non trova?

La Cascina fa bene a fare tutte le feste che vuole, è legittimo e anche ammirevole, ma i politici del territorio dovrebbero conoscere di più le realtà economiche perugine che vanno difese in nome di quel made in Umbria che è tanto sbandierato e poi a volte dimenticato quando c'è da farsi un bel selfie che magari fa curriculum in certi ambienti politici romani. Ma i voti si prendono in città, tra i lavoratori e gli imprenditori. Le scriviamo tutto questo perchè rispettiamo il suo lavoro e il suo ruolo che sta portando avanti in questi anni. Ma sulla difesa di Perugia e dell'Umbria non facciamo sconti neanche a lei. Cordiali Saluti