Multinazionale delle Chiacchiere | Un sindaco "forte" passi ma un "sindaco furioso" è sbagliato. E' questo il futuro anche di Perugia e provincia?

Piccola premessa (utile soprattutto al sindaco di Terni Bandecchi convinto che tutti i giornalisti siano al soldo di qualcuno): io vivo del mio unico stipendio, non ho altre entrate occulte da parte di politici e imprenditori e, dopo anni di precariato e dispiaceri, non devo dire grazie a nessuno in Umbria (ieri, oggi e credo anche domani) se oggi posso fare il lavoro che amo nel giornale con il quale sono diventato uomo. Ovviamente ho la mia idea del mondo, i miei valori, mi sono sempre definito un liberale, voto regolarmente e fuori dalla redazione parlo anche di politica con i miei amici. Quando scrivo e parlo di politica mi sono dato tre paletti e poche speranze di un cambiamento all'insegna del buonsenso sia a livello nazionale che locale. Il primo: il popolo votante ha sempre ragione e il risultato democratico non si contesta. Il secondo: cancellare qualsiasi pregiudizio sul futuro sindaco, governatore e presidente e giudicare solo su quello che hanno fatto, o non fatto o peggio ancora fatto finta di fare. Terzo: il coraggio di scrivere quello ma sempre con educazione e rispetto.

Quindi sindaco Bandecchi mi permetto - nel mio piccolo - di scrivere alcune righe su di lei anche perchè il suo movimento sta sbarcando anche a Perugia e provincia e lei è in prima linea a cercare candidati per le elezioni del 2014 (comunali e forse anche regionali). Non parlo all'imprenditore di successo (è un suo merito) e al presidente di calcio (ha fatto bene alla Ternana e il suo amore verso i colori erano e sono veri pur arrivando da altri lidi), ma al sindaco: lei deve governare, fare progetti, trovare fondi, fare manutenzioni, stare vicino a tutti i cittadini e rispettare le proposte fatte in campagna elettorale. Deve fare questo, sostenendo il peso e i dispiacere, gli attacchi e le strumentalizzazioni, reagendo ovviamente con i fatti a chi reputa invece di volerla solo in fangare. Non deve rinunciare ad essere un "uomo forte in politica" che piace molto agli umbri e agli italiani. Il suo partito deve formulare idee e portare voti in consiglio comunale.

Questo deve fare per il bene di Terni e della nostra regione che dice di voler scalare. Poi le urne daranno il loro verdetto. Ma non si deve permettere più queste corse a testa bassa da toro infuriato contro l'opposizione, non può permettersi di azzittire chi in democrazia è chiamato a fare da controllore, non può minacciare e rincorrere sempre a testa bassa quei giornalisti e quei dirigenti che non apprezzano ogni sua uscita o riforma. Non può permettersi, seppur provocato, di minacciare violenze o peggio ancora arrivare allo scontro diretto se e quando non si riuscirà a fermarla come hanno fatto oggi gli agenti della Municipale. In democrazia si deve confrontare e fare in modo di controllare la rabbia. Non più annunciare di muovere guerra contro questo e contro altri. Lei non è più il presidente-imprenditore Bandecchi ma è una istituzione, che deve rappresentare tutti e che deve dare l'esempio. Lei è il capo di un partito che vuole cambiare il sistema di governo di destra e sinistra. Lei ha vinto, ed è legittimo, ma la sua sfida è quella di governare e 5 anni sono tanti. E a testa bassa come un toro infuriato si fa la corrida ma non la politica. E Perugia e la sua provincia non meritano (elettori permettendo) questo futuro amministrativo.

E non lo merita neanche Terni ma qui ha preso i voti e qui deve dimostrare quello che dice sempre sui social: che gli altri non sanno governare, mentre lei sa come farlo e sa a chi appoggiarsi. La rabbia, i nemici, i proclami... potrebbero far pensare che sono delle maschere messe ad arte per coprire qualche difficoltà di troppo, far passare in secondo piano certi argomenti che necessitano di soluzioni. Siamo convinti che non sia il suo caso. E' ancora all'inizio e quindi si può sbagliare ma la violenza, le minacce, le purghe dirigenziali e gli scatti d'ira non sono più tollerabili. Lei ha vinto ma non il padre-padrone di niente.

Ps: continueremo in maniera corretta a dare spazio alle sue idee e a quel del suo partito, come per gli altri, perchè noi non siamo nemici o al soldo di altri. Ma non può avere sconti quando la politica diventa una guerra.