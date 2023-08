Multinazionale delle chiacchiere | Raccordo e E45 da incubo dopo due cantieri in contemporanea: la Regione punta il dito contro l'Anas

Troppi cantieri e per giunta in contemporanea stanno creando un drammatico effetto ad imbuto che stanno paralizzando - basta un piccolo incidente o un leggero aumento del traffico - da giorni gran parte della E45 e il raccordo Perugia-Bettolle facendo saltare i nervi ad automobilisti, sindacati e associazioni di categoria. In particolare sono due i cantieri che stanno combinando questo effetto devastante. Critiche a valanghe sulla Regione e sull'Anas. Ma il rischio caos era stato oggetto di lunghe riunioni e telefonate tra l'assessorato di Melasecche e i vertici regionali di Anas. I toni sono stati civili ma lo scontro c'è stato che alla fine ha partorito una mediazione a riguardo dei due cantieri in contemporanea: in merito il primo cantiere interessa: il tratto tra lo svincolo di Ponte San Giovanni e l’innesto del raccordo Perugia-Bettolle sulla carreggiata nord della E45; il secondo il tratto del raccordo compreso tra gli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo.

L'assessore Melasecche ha voluto fare chiarezza mettendo in piazza la decisione dell'Anas non condivisa dalla Regione: “La situazione problematica che si sarebbe verificata con l’apertura in contemporanea di due cantieri sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle e sulla E45, nel tratto tangenziale alla città di Perugia, era a me ben chiara, come infatti si sta purtroppo registrando già da martedì nella fase della loro predisposizione, tanto che avevo richiesto espressamente ad Anas una verifica per una diversa programmazione di tali interventi di manutenzione. Anas ha valutato invece questi lavori come non ulteriormente rinviabili". Unica concessione fatta, sulla richiesta della Regione, riguarda la riduzione dei tempi di esecuzione, per cui le lavorazioni saranno svolte senza interruzioni 24 ore su 24. Raccordo e E45 da incubo sono però motivo di rinforzare un'altra battaglia che vede però stavolta Regione e Anas insieme, quella del Nodino di Perugia.

“I disagi alla circolazione, già in notevole sofferenza nelle ore di punta, le ripercussioni sulla viabilità collaterale, con l’aumento del traffico e dell’inquinamento nei centri abitati, confermano una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno – ha concluso l’assessore – quanto sia importante e urgente la realizzazione del ‘Nodino’ di Perugia, fra Collestrada e Madonna del Piano. Non è più tollerabile l’assenza di una viabilità adeguata che risolva problemi che negli anni si sono amplificati e che, prima della Giunta Tesei, sono stati trascurati e non gestiti”.