Multinazionale delle Chiacchiere - La Lega Umbria richiama in patria il "vincente" Marchetti: ecco come si è preso il partito

Lo ha capito anche il "Capitano" alla fine: la Lega in Umbria non poteva essere gestita come è stato fatto almeno in questi ultimi tre anni. Era necessario dare uno scossone immediato in vista delle prossime regionali dove l'obiettivo è vincere come coalizione e allo stesso tempo cercare almeno di riportare sopra la doppia cifra quel movimento che grazie esclusivamente all'effetto Salvini - candidati pesanti messi in lista - veleggiava oltre il 35 per cento. Solo il capoluogo, dove il voto era comunque importante, era un po' sotto la media.

Quando però la Lega ha iniziato a camminare da sola... complice anche il periodo del Covid... l'effetto salvini si è sciolto come neve al sole anche per una incredibile guerra di potere interna ai circoli che ha portato il segretario regionale, Virginio Caparvi, ha provvedimenti molto pesanti su piazze come Spoleto, Todi, Gualdo e altri centri. Il malumore è cresciuto, diversi consiglieri se ne sono andati e i risultati sono incominciati a scemare velocemente. Caparvi - ha effettuato una cena nei giorni scorsi per salutare chi gli è stato sempre vicino - si è sempre difeso dicendo di essere diventato sindaco al suo paese e di avere la maggioranza degli iscritti in vista del congresso grazie anche ad un accordo blindato su Perugia e Terni. Il cuore lega, quello storico, era però rimasto soprattutto in Altotevere, dove il punto di riferimento era rimasto quello di Riccardo Marchetti, onorevole confermato nelle Marche dove era commissario ottenendo la vittoria in Regione e quella storica ad Ancona, capoluogo. Marchetti di fatto è l'opposto di Caparvi a livello caratteriale e di gestione: massimo dialogo, presenza sui territori, cercare di ricomporre le fratture sempre e comunque e se non ci sono le premesse giuste anche lui sa prendersi la responsabilità di provvedimenti difficili. Caparvi è stato l'unico rieletto dalla Lega alle ultime politiche grazie alla decisione "calcolatissima" di candidarsi sul collegio lasciando il posto a rischio da capolista per la lista della Lega alla alleata ternana Valeria Alessandrini, che non verrà rieletta.

In un contesto così difficile arriva la disfatta di Terni che sarà fatale per il segretario - che comunque si consola con il doppio ruolo di deputato e sindaco -: prima di Zaffini di Fratelli d'Italia, sono stati gli iscritti a lui vicino a far traballare la riconferma del sindaco Latini minacciando di non votare il bilancio di fine legislatura. Al posto di Latini si ipotizzava l'ex onorevole Alessandrini alla guida della coalizione di centrodestra. Operazione non riuscita ma Latini di fatto affondò. A questo punto Caparvi si è trovato solo con i fedelissimi perugini Fioroni-Merli e l'assisano capogruppo Stefano Pastorelli. La Lega dell'Altotevere era riuscita invece a risorgere dopo le divisioni a città di castello: ad Umbertide confermatissimo il sindaco Carizia e risultato in doppia cifra per la Lega. Il cambio era chiaro a tutti e anche a Caparvi che il 22 giugno scrive su Instagram praticamente il suo addio ribadendo di essere il segretario che ha vinto tutto e di aver gestito una rete di eletti vasta.

Si assolve dai risultati delle ultime amministrative e annuncia che continuerà a portare avanti il suo doppio impegno di onorevole e sindaco con il massimo impegno. Da Salvini è arrivato per Caparvi l'onore delle Armi: niente commissariamento come molti speravano e chiedevano a gran voce. Il cambiamento sarebbe iniziato dal congresso del 30 settembre 2023. E di cambiamento si può già parlare perché La lega umbria, dopo profonde divisioni, ha deciso di cancellare il passato trovando l'accordo sul candidato unico Riccardo Augusto Marchetti che ritorna nella sua Umbria dopo gli ottimi risultati nelle Marche. In queste tre settimane ha girato circoli (quelli sopravvissuti), fuoriusciti, delusi e semplici tesserati ottenendo il via libera. Nella sua lista di governo ci saranno tutte le componenti evitando qualsiasi cerchio magico.

Obiettivi: riportare in vita la Lega conquistando la doppia cifra e dare la linfa vitale al centrodestra per confermare le città maggiori e la Regione nel 2024. Neanche un anno di tempo. “La Lega è il movimento in cui credo da sempre, la bandiera sotto la quale ho combattuto, insieme a tanti amici che sono diventati fratelli, le battaglie più importanti per il futuro della mia generazione, di quelle che verranno e di coloro che prima di noi avevano un sogno al quale abbiamo saputo dare concretezza"; ha spiegato Marchetti annunciando la sua candidatura unica sui social; al Capitino il 30 settembre si svolgerà il congresso a partire dalle 9 della mattina. Un nuovo capitolo è iniziato ma serve anche che ritorni a soffiare il vento nazionale salviniano per gonfiare ulteriormente le vele del movimento anche in Umbria.