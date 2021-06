Amministrative 2021, Conte promuove De Luca e Agea alla guida dei 5 Stelle: obiettivo, alleanza Pd

L'ex premier Giuseppe Conte ha indicato Laura Agea e Thomas De Luca referenti del Movimento 5 Stelle per la gestione delle elezioni amministrative in Umbria previste il prossimo mese di ottobre, in stretto coordinamento con Emma Pavanelli, Filippo Gallinella e Tiziana Ciprini, i facilitatori regionali ed i portavoce umbri. Durante l'incontro che si è tenuto in conference-call, Giuseppe Conte ha ribadito la volontà e la necessità di portare nella prossima tornata elettorale la spinta dei contenuti del M5S all'interno della nostra regione.

Il mandato dato dall'ex Premier è quello di coltivare il campo progressista, ovvero l'alleanza con il Pd, anche per le amministrative soprattutto nei grandi centri che andranno al voto. In linea dunque con i progetti nazionali. Parte dunque la trattiva in vista del voto di ottobre. In particolare Thomas De Luca in questo periodo in consiglio regionale ha già contribuito a mettere in piede una solida opposizione (unica) con il neo-segretario regionale del Pd, Tommaso Bori. Stesso discorso per l'ex sottosegretaria Laura Egea che ha collaborato al governo Conte 2, quello con il Pd e fortemente nemico dell'ex alleato Lega. Dunque salgono le possibilità di un'allenza ma occhio ai vari civici e anti-5Stelle del centrosinistra che potrebbero scappare in due la coalizione.