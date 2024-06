Per chi votano i cattolici? Monsignor Maffeis: "Per chi animato da passione civica e per il bene della città si richiama alla dottrina sociale cristiana"

Per chi votano i cattolici? La nota di alcuni esponenti del cattolicesimo impegnato in politica, a livello personale e non coinvolgente enti e istituzioni in cui hanno parte, con cui rendono nota la volontà di voto per Vittoria Ferdinandi, ha creato malumori, perplessità, adesioni entusiastiche e qualche mal di pancia. Non deve stupire, quindi, che a distanza di un paio di giorni arrivi la nota ufficiale della curia perugina che mantiene le distanze dalle rispettive candidate al ballottaggio (l'altra è Margherita Scoccia), ribadendo l'importanza del voto e dell'impegno politico e sociale (senza indicare chi tra le due parti in corsa detiene questo privilegio) per il bene di Perugia. Nella sua nota l'arcivescovo ribadisce, però, come "i velieni della campagna elettorale" non abbiano giovato alla città.

"Domenica scorsa, mescolato tra quanti affollavano Piazza IV Novembre per la conclusione delle manifestazioni di “Perugia 1416”, osservavo i figuranti dei cinque rioni, schierati sulla scalinata del nostro Comune. Costumi storici, stendardi, frecce e spade, squilli di tromba e rullo di tamburi, sovrastati da una sola voce: 'Viva Perugia!' - scrive l'arcivescovo Ivan Maffeis in una nota della curia - Mi viene spontaneo immaginare che quel grido unitario possa risuonare anche dal Consiglio Comunale che uscirà dal ballottaggio di domenica prossima. Un pugno di persone, provenienti da strade diverse, animate dalla passione civica e dalla volontà di costruire insieme il bene della Città, a partire da alcune priorità: il lavoro, la famiglia, la salute, i giovani e gli anziani, la tutela delle fasce più deboli".

Per monsigno Maffeis "questi grandi fini ci stanno a cuore, appartengono alla dottrina sociale cristiana, sono parte essenziale del bene comune e della storia di questa Città. La loro traduzione è affidata ai candidati: la Chiesa è fiduciosa che ciascuno di loro, se eletto, avverta la responsabilità di impegnarsi a rappresentare e servire l’intera Comunità, facendo sintesi delle diverse sensibilità - conclude la nota - Andiamo a votare domenica. Perugia è animata da grandi valori e risorse, a cui i veleni della campagna elettorale non rendono giustizia. Chi sarà chiamato ad amministrare la Città possa dare prova di onestà intellettuale, saggezza e lungimiranza, nella capacità di intercettare, valorizzare e rilanciare questo patrimonio. Nell’interesse di tutti".

Un appunto eccellenza: il suo citare Perugia 1416 potrebbe suscitare ulteriori polemiche visto che anche su questo evento la politica e le divisioni l'hanno fatta da padrona sin dal primo giorno.