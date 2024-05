Elezioni a Perugia, Massimo Monni determinato sulla realizzazione del Nodino e del Nodo

Massimo Monni, candidato sindaco della lista civica Perugia Merita, si distingue per la sua posizione chiara e decisa a favore del progetto del raddoppio delle rampe in direzione Perugia e della realizzazione del Nodino come interventi propedeutici alla realizzazione del Nodo. Secondo il candidato l’infrastruttura è fondamentale per il futuro sviluppo della città, non a caso è uno dei pilastri del suo programma elettorale.

Monni sottolinea che la questione del Nodino non deve essere ridotta a una contesa elettorale tra destra e sinistra ma riconosciuta come una priorità per la salute pubblica e lo sviluppo urbano: “La realizzazione del Nodino è essenziale per ridurre l’inquinamento, decongestionare il traffico e migliorare la sicurezza stradale in una zona critica come la E45”. Fin dall’inizio della sua campagna ha posto l’accento sulla trasparenza e sul coinvolgimento attivo dei cittadini e di recente ha incontrato il comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni” rassicurando i residenti sul suo impegno concreto.

“Fa sorridere - prosegue il candidato - l’accanimento con il quale la candidata Margherita Scoccia, nonché attuale assessore all’urbanistica, a pochi giorni dalle elezioni sottolinei l’urgenza della realizzazione del Nodino prima e del Nodo poi, quando l’amministrazione Romizi, che peraltro inizialmente era contraria alla realizzazione dell’opera, ha avuto 10 anni di tempo per far sentire la sua voce con la Regione e con il Governo nazionale. Fatta questa premessa, aspetto con fiducia che quel “conto” ripetuto più volte dal ministro Salvini nella sua recente visita a Perugia rivolto alla squadra di Governo per invitarla a sposare la causa, detto in soldoni a trovare le risorse per finanziare un’opera che lui stesso ha definito strategica, si traduca in una certezza. La stessa certezza con la quale l’assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche, ha già garantito che le risorse per il Nodino ci sono. Bene, noi contiamo con fiducia che per la prima volta il ministro Salvini faccia qualcosa di buono per il nostro territorio”.

“Suppongo - conclude Monni - che non nutra la stessa speranza la candidata della coalizione di sinistra, Vittoria Ferdinandi che, con un’abilità da funambola, sta cercando di districarsi rispetto a posizioni contrastanti all’interno della sua squadra in merito alla realizzazione dell’opera, tanto da arrivare a dire che serve sì, qualche intervento per risolvere il problema della viabilità a Ponte San Giovanni, ma che il progetto andrà rivisto e realizzato dopo un processo di partecipazione con i cittadini. Come dire, tutto e niente, ricominciamo da capo e rispediamo le risorse al mittente. Tra promesse e indecisioni magari pensano di aspettare che passino altri venti anni” ha concluso Monni.