Monitoraggio Ministero Salute, Umbria promossa su prevenzione, ricoveri e tumore alla mammella: tutti i voti e le criticità

Il Ministero della Sanità promuove l'Umbria proprio in quel campo della sanità dove polemiche politiche e recriminazioni non sono mai mancate, nonostante le smentite della Giunta Tesei e nonostante i report come quello che stiamo analizzando che riguarda i fondamentali livelli essenziali sanitari. I temi caldi come quello delle liste di attesa restano però di attualità Il monitoraggio si basa su 19 parametri divisi in 3 aree: assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera e assistenza alla prevenzione. Sui 19 parametri solo due sono sotta la sufficienza.

Partiamo dal quadro generale: "La Regione Umbria presenta valori elevati in tutte e tre le aree di assistenza: l’area della prevenzione collettiva e sanità pubblica raggiunge un punteggio pari a 79,6, in dimunuzione rispetto all’anno 2021; l’area distrettuale raggiunge il punteggio di 83,9, in miglioramento rispetto all’anno 2021 (73,6); l’area ospedaliera registra un punteggio par 84,4, ottimo livello, in pari con il passato".

AREA PREVENZIONE - Tutte le voci sono sopra la soglia della sopravvivenza, molte delle quali con il voto di 8. Molto buono seppur in leggero calo il numero dei cittadini (in età target) che hanno effettuato test di screening di primo livello in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon-retto. Preoccupano le diminuzioni dei vaccinati tra i bambini e gli stili di vita degli umbri restano appena sopra la sufficienza. Lo stile di vita è fondamentale per prevenire malattie del cuore e tumori

AREA OSPEDALIERA - Il monitoraggio premia la sanità dell'Umbria con il voto di 10 attribuito a questi servizi: Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato in rapporto alla popolazione residente; bene la proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui; ottimo il Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario.



Cosa non va: "Si osserva un punteggio basso dell’indicatore relativo alla percentuale di pazienti (65+) con diagnosi di frattura di femore operati entro due giorni, che nel 2022 ha un valore pari a 35,5 in peggioramento rispetto all’anno 2021 quando era pari a 47,7".

AREA DISTRETTUALE - Nel monitoraggio firmato dal Ministero della Salute, il punteggio dell’indicatore relativo all’assistenza domiciliare raggiunge il massimo valore nel 2022 (100)

rispetto al 2021 (57,1) in piena pandemia. Da insufficiente diventa sufficiente il dato relativo all’intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso.

Cosa non va: "Nell’area distrettuale, emerge il valore non sufficiente dell’indicatore relativo al numero di deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative (58,6), in miglioramento rispetto all’anno precedente quando il punteggio era pari a 49,2".