Nomine & Poltrone - Riccardo Augusto Marchetti nuovo responsabile Enti Locali Lega Centro Italia

Riccardo Augusto Marchetti, deputato alla Camera e Segretario regionale Lega Umbria è stato nominato da Matteo Salvini responsabile degli Enti Locali del Centro Italia.

"Lavorare a sostegno dei nostri amministratori locali è per me motivo di grande orgoglio, perché i territori sono il motore propulsivo delle iniziative che portiamo avanti anche a livello nazionale - sottolinea Marchetti - In Lega ci sono amministratori competenti, che conoscono e amano il territorio, lavorerò per diventare il loro punto di riferimento e un sostegno al lavoro che quotidianamente svolgono a vantaggio delle comunità".

L'onorevole Marchetti ha assicurato il suo impegno "oltre che a tradurre sul locale gli interventi decisi in ambito governativo e coordinare le iniziative politiche, mi occuperò di garantire ai territori il supporto necessario a livello regionale e nazionale, mettendo a frutto una vera filiera di governo".

"A nome mio e della Lega Umbria, rivolgo i complimenti e gli auguri di buon lavoro al segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti - afferma Valeria Alessandrini, vicesegretario Lega Umbria – La sua esperienza e la sua dedizione al lavoro, risulteranno sicuramente utili alla causa della Lega, per vincere le sfide future e assicurare a tutti i territori e ai loro amministratori, una figura di coordinamento dell’attività politica e di raccordo con l’esecutivo nazionale, così da raggiungere sempre maggiori risultati a vantaggio delle comunità".