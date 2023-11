Grandinate di giugno, in arrivo le misure nazionali a sostegno degli agricoltori danneggiati

Violente grandinate di giugno, il governo nazionale a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni.

“Il governo ha dato una risposta alle richieste di sostegno arrivate dagli operatori del comparto agroalimentare dell’Umbria colpiti dalle violente grandinate che alla fine dello scorso mese di giugno hanno messo a dura prova le aziende agricole, quando non addirittura distrutto intere colture", lo afferma il sottosegretario Emenuele Prisco, ricordando che "il ministro Lollobrigida ha decretato ieri anche per l’Umbria il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche della scorsa estate: un provvedimento che consentirà alle imprese agricole che hanno subito danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all’attività agricola di ottenere un sostegno specifico attraverso il Fondo di solidarietà nazionale. Nei territori di Assisi, Nocera Umbra e Valfabbrica, grazie all’attenzione del Governo Meloni verso un settore fondamentale per l’economia della regione, potranno ripartire le attività produttive”.