Mercato Coperto, l'annuncio del centrosinistra: "Fasci littori, la giunta Romizi ha finalmente deciso di coprirli"

Il centrosinistra di Palazzo dei Priori - Partito Democratico, Idee Persone Perugia, Rete Civica Giubilei - e il consigliere regionale del Pd Tommaso Bori annunciano con una nota che "finalmente, dopo quasi un anno, è arrivata la decisione della Giunta Romizi di coprire i fasci littori rinvenuti nel Mercato Coperto". Per l'opposizione in consiglio comunale a Perugia e per il segretario regionale del Partito Democratico "ora che questa brutta pagine sta per essere chiusa una volta per tutte ci permettiamo di ricordare che la storia va studiata tutta, anche per ricordare quello che è stato. E che non può più essere. Di certo, non in seno ad un’Istituzione. Il Comune di Perugia lo tenga a mente".

Il centrosinistra, prosegue la nota, esprime "viva soddisfazione per l’esito di questa vicenda, sorta nel 2019, e ben presto salita alle cronache nazionali e locali". E ancora: "Ci diciamo soddisfatti perché l’antifascismo è il perno della nostra Costituzione e del nostro bagaglio culturale e valoriale, e va difeso e divulgato non solo con le parole ma anche con i fatti".

Il centrosinistra ricorda che dal gruppo di lavoro, "voluto dal sindaco ma al quale il sindaco ha ritenuto di non partecipare", messo in piedi per dirimere la questione fasci littori e composto "da alcuni capigruppi di maggioranza e opposizione e da alcuni soggetti esterni, rappresentativi di realtà diverse ma fondamentali - Anpi, il professor Carlo Alberto Grohmann e l’ex direttore generale del Ministero dei Beni culturali Caterina Bon Valsassina - è emersa la volontà generale di

ricoprire alla vista quei fasci".