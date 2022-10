MENO BUROCRAZIA | L'assessore Fioroni capo delegazione al Digital Hub Denmark: "Al lavoro per velocizzare la pubblica amministrazione"

Per una pubblica amministrazione più veloce, moderna e in grado di utilizzare al meglio le potenzialità del digitale e delle reti veloci di internet. Per queste ragioni l'assessore regionale allo sviluppo Michele Fioroni, capo delegazione delle regioni italiane, é stato ospite presso il Digital Hub Denmark. Il "Danish Digital Journey" é il percorso pluriennale che ha portato la Danimarca ad essere la nazione con maggiore competitività digitale al mondo, plasmando in particolare la pubblica amministrazione a misura di cittadino e impresa.

Due giornate di riflessioni e scambi di esperienze italiane e danesi, un modo per costruire percorsi sempre più fattivi per rendere efficiente la Pubblica Amministrazione rispondendo alle esigenze dei cittadini.

Uno degli aspetti che sono stati approfonditi é il funzionamento dell'Associazione delle Regioni danesi, una forma equivalente alla nostra Conferenza, che coordina ogni anno la stesura dell’accordo tra Stato e Regioni danesi che fissa gli obiettivi di digitalizzazione e il relativo finanziamento. Dopo tale fase di definizione strategica, vengono poi avviati gli studi di fattibilità e i progetti sul livello regionale, sia progetti della singola Regione, che progetti in collaborazione inter-regionale guidati da una regione leader.

L'Assessore Fioroni ha dichiarato che “l'approccio concreto e basato sulla collaborazione tra Stato e Regioni da un lato e la collaborazione in partnership pubblico-privato dall'altro, può fornire molto elementi utili alle strategie del nuovo governo. Dopo il lavoro fatto sulle infrastrutture e sulle piattaforme, il sistema paese italiano ha tutti i ‘mattoncini’ per fare un salto di qualità sull'innovazione e sulla digitalizzazione, se riesce a fare sistema nella fase attuativa del PNRR e della programmazione strutturale 21-27. E’ molto significativa l’esperienza danese relativa all'identità digitale (‘nemID’) e al domicilio digitale (‘Digital Post’), introdotto ormai da un decennio per tutti i cittadini e le imprese”.