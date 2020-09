Istituire il medico scolastico in tutti gli istituti: la nuova battaglia dei 5 Stelle

Introdurre il medico scolastico nelle scuole della nostra regione anche in chiave anti-covid. La proposta porta la firma del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, che ha presentato una mozione in consiglio regionale per spronare anche la Giunta regionale. Il medico a scuola, secondo il De Luca, è stato già adottato dalle regioni a guida di centrosinistra: Lazio, Toscana e Emilia Romagna.

"Una figura che, all'interno di ogni istituto comprensivo, potrebbe risultare utile e determinante anche nell'ottica di un efficace controllo territoriale. Una sicurezza in più per i nostri figli ed un valido strumento per avviare una seria politica di prevenzione sanitaria. Diagnosi precoci e prevenzione attiva per contrastare gli effetti nocivi della pandemia, ma non solo. La presenza del medico scolastico all'interno dell'istituto potrebbe giocare un ruolo utile anche per quanto riguarda screening di salute generale: disturbi della sfera psichica, dipendenze, prevenzione in ambito di alimentazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

De Luca chiede alla Giunta di avviare un tavolo con "i soggetti coinvolti a partire dall'ordine dei Medici dell'Umbria, le Usl del territorio, le rappresentanze sindacali di categoria e quanti altri ritenuti necessari per ripristinare la figura del medico scolastico negli istituti della regione e che tale figura sia messa in grado di operare anche attraverso una coerente programmazione territoriale, nel più breve tempo possibile".