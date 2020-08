Matteo Salvini a Perugia inaugura la sede della Lega: "Punto di ascolto per tutti i cittadini che chiedono sicurezza"

Matteo Salvini torna a Perugia per inaugurare la nuova sede della Lega nel quartiere di Fontivegge (vandalizzata nella notte e subito ripulita): “Era una promessa fatta durante la campagna elettorale delle Regionali, e noi manteniamo quello che diciamo” ha detto il segretario Salvini, accolto dai tanti accorsi in via Martiri dei lager, al grido di “capitano”.

“Questa non sarà la sede della Lega, ma un punto d’ascolto dei cittadini – ha detto Salvini – Dobbiamo dare ascolto alle richieste che vengono dai cittadini, qui non si chiederanno tessere, né credo religioso o fede calcistica. Mentre gli altri si chiudono nei palazzi, noi scendiamo in strada a parlare con le persone”.

Non potevano mancare alcuni punti caldi del dibattito politico regionale e Salvini non si è tirato indietro. Come nel caso dei consiglieri con incarico di assessore: “L’ho detto in passato e lo ribadisco, chi fa l’assessore si deve dimettere da consigliere. Donatella Tesei, che stimo moltissimo, è in carica da meno di un anno, rispetto i suoi tempi e le sue decisioni”.

Sul presunto buco di bilancio a Montefalco, amministrato per dieci anni da Donatella Tesei, Salvini taglia corto, parla di difficoltà economiche per tutti i Comuni d’Italia, ribadendo che in poche città è stato fatto “tanto come a Montefalco in merito a promozione turistica, del territorio e di cura della città. Un vero gioiello di bellezza e turismo”.

Sul tema sicurezza e immigrazione il segretario della Lega, “temi strettamente legati, solo uno sciocco non lo capirebbe”, si è scagliato contro gli arrivi indiscriminati, “l’anno passato avevamo fermato gli sbarchi intorno a 4.500 persone, quest’anno ne sono arrivate già 15mila”, moltissime dele quali positive al Covid19. “Non deve più succedere che vengano smistati in Umbria immigrati malati, che fuggono la sera stessa dell’arrivo e fanno perdere le proprie tracce”.

Salvini ha lanciato frecciate anche contro il Governo, in particolare sulla gestione della ripresa delle attività scolastiche e sulla stabilizzazione dei dirigenti scolastici, compreso lo stesso ministro Azzolina.

Sulla scelta di aprire la sede della Lega a Fontivegge è intervenuto il senatore Simone Pillon, coordinatore del partito a Perugia: “Una scelta che è anche un programma politico. Abbiamo scelto una zona con problemi di sicurezza, nata come centro direzionale, ma abbandonata al degrado. Siamo qui per testimoniare la scelta di una città che vogliamo e che cercheremo di realizzare: sicura e pulita. Non come l’idea di città di chi ha deturpato la sede nella notte: una città sporca e nel degrado. La nostra idea di democrazia è diversa”.

Sulla stessa scia l’assessore comunale Luca Merli: “Una scelta condivisa con parlamentari e consiglieri, per dare quel segnale di sicurezza alle persone per bene e per dire ai delinquenti che non ci spaventano”.

Il segretario regionale Virginio Caparvi ha voluto sottilineare, infine, “il grande lavoro di squadra della Lega in Umbria, con i tanti sindaci, come Francesca Mele e Fabrizio Gareggia, gli assessori e i consiglieri comunali. Stiamo lavorando bene e continueremo a farlo. E all’opposizione che spera di riconquistare Regione e Comuni dico che il loro posto è all’opposizione e ci rimarranno altri trenta anni”.

(Foto di Matteo Tabacchioni)