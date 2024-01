Massimo Monni rompe gli indugi e si candida alla poltrona di primo cittadino di Perugia

Massimo Monni rompe gli indugi e con lo slogan "Perugia Merita. Monni Sindaco" si candida alla poltrona di primo cittadino di Perugia. Per lanciare la sua campagna elettorale l'ex consigliere comunale e regionale ha scelto l'ex cinema Lilli, presentando anche la sua proposta di rappresentare l'area riformista popolare "per chi non si riconosce né nella destra né nella sinistra".

“Perugia Merita nasce intorno alla mia figura dopo mesi e mesi di confronto con un gruppo nutrito di persone, tra le quali tantissimi giovani che si sono messi a disposizione con entusiasmo" ha detto Monni tra giornalisti, politici (tra cui Carla Casciari) ricordando di lavorare "ad un percorso di partecipazione, pronti ad accogliere le competenze e l’impegno delle persone disposte a condividere idee e a costruire insieme il programma".

Programma che punta sulla tutela della sanità pubblica con la valorizzazione dell’ospedale perugino, la sicurezza coniugando progetti di welfare con il presidio delle forze dell’ordine, azioni di contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne, attenzione alle persone svantaggiate e più disagiate, la viabilità e i trasporti sia a livello locale che come porta verso l’esterno, l’accesso all’istruzione per tutti, lo sviluppo di una città a misura di giovani per la promozione dell’Università e dell’alta formazione; la crescita del tessuto imprenditoriale.

Vista anche la scelta del luogo dove presentare la sua candidatura, Monni ha parlato che di tutela dell’ambiente, sviluppo di una città sostenibile verde e digitale, valorizzazione del patrimonio culturale e recupero e la rivitalizzazione dei luoghi e delle opere cittadine abbandonati a se stessi.