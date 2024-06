Ballottaggio a Perugia, Massimo Monni annuncia il suo sostegno a Vittoria Ferdinandi

Sotto il caldo sole di questo lunedì mattina il candidato sindaco di Perugia Merita, Massimo Monni, ha tenuto una conferenza stampa per annunciare chi sosterrà al ballottaggio del 23 e 24 giugno. Monni ha aperto il discorso ammettendo che il risultato ottenuto al primo turno non è stato soddisfacente e ha attribuito questa delusione alla polarizzazione del voto che ha penalizzato il suo progetto politico, il quale mirava a dare un contributo significativo alla città.

Durante l’incontro ha rivelato di aver incontrato entrambe le candidate in corsa per il ballottaggio. Spiega Monni: “Da un lato la candidata di centrodestra mi ha offerto il ruolo di vicesindaco, dall’altro la candidata di centrosinistra e civici ha dichiarato di non poter proporre alcun incarico”.

Monni ha dunque deciso di dare ai suoi sostenitori e ai tre schieramenti politici all’interno della sua coalizione la libertà di scegliere autonomamente chi sostenere mentre lui ha espresso la scelta personale di appoggiare Vittoria Ferdinandi evidenziando le qualità che ammira in lei ovvero entusiasmo, intelligenza, genuinità e capacità di leadership.

Ha dichiarato di ritenere Ferdinandi capace di guidare la città in maniera autonoma e di gestire i partiti con un programma basato sulle sue idee e sulla sua personalità. Nonostante il rispetto per l’altra candidata Monni ha spiegato di non riconoscersi in lei, poiché ritiene che la democrazia e il cambiamento siano essenziali per Perugia. La delusione verso l’amministrazione uscente di Romizi, in particolare per il rifiuto di 100 milioni di investimenti e la gestione culturale, ha spinto Monni a scendere in campo con l’intento di offrire un contributo diverso.

Il candidato di Perugia Merita ha poi criticato il comportamento del centrodestra durante la campagna elettorale, definendolo vergognoso per aver insinuato che avesse fatto accordi con Ferdinandi. Ha ribadito la sua indipendenza e la decisione di sostenere la candidata di centrosinsitra per le sue qualità umane e politiche, sottolineando che non si è lasciato comprare e che la libertà della candidata è un valore fondamentale per lui.

Monni ha espresso la speranza che gli elettori comprendano la sua posizione ribadendo che il suo progetto politico non si ferma qui. Nonostante le difficoltà incontrate durante la campagna compresa la ricezione di telefonate spiacevoli Monni rimane determinato a continuare il suo impegno politico e ha annunciato che i socialisti si pronunceranno domani, mentre Italia Viva ha già dichiarato il suo sostegno a Ferdinandi.

Con molta emozione per il percorso intrapreso ha aggiunto: “Per me essere stato candidato sindaco della mia città vale molto di più dei cinque anni come consigliere comunale. Mi metto quindi a disposizione di questo progetto politico insieme a chi vuole impegnarsi per le elezioni regionali. Non abbandono l’idea politica di dare il mio contributo”.

E ancora: “Sono certo che Ferdinandi avrà le mani più libere rispetto Margherita Scoccia, una ragazza bravissima, ma di brave persone ne abbiamo già avute. Io a Perugia ci tengo molto e desidero che rimanga una città libera da influenze esterne. Voglio che Perugia appartenga ai perugini, a chi viene da fuori, italiani, stranieri, bianchi e neri” ha concluso un Massimo Monni dagli occhi commossi e pieno di fiducia e passione per l’avvenire della sua città.