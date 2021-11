Marsciano, mini rimpasto in giunta: cambia l'assessore al commercio in quota Fratelli d'Italia

Mini rimpasto in Giunta comunale guidata dal sindaco Francesca Mele a Marsciano: Patrizia Trequattrini subentra all'assessore dimissionario Roberto Consalvi che resta però in consiglio comunale. Patrizia Trequattrini si occuperà infatti di commercio,fiere, mercati, viabilità, (dove sarà affiancata dal consigliere delegato di FdI Roberto Lepanti),lavoro e politiche di genere (in sinergia con la collega Manuela Taglia).

"Ringraziamo l'assessore Consalvi per il costante e proficuo impegno profuso nell'interesse della comunità marscianese - ha affermato il coordinatore Provinciale di Perugia di Fratelli d’Italia - e per aver dato la disponibilità a rilanciare l'attività del Partito per il suo ruolo portante nella coalizione a supporto del amministrazione guidata dal Sindaco Francesca Mele. Così anche l'amministrazione si organizza al suo interno con nuove deleghe e può rilancire la sua attivita al giro di boa di metà mandato con il supporto di tutto il centrodesta. Consalvi continuerà comunque a collaborare con il Primo cittadino sul tema dell'ambiente in qualità di consigliere comunale".