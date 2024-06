Comune di Marsciano, proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali eletti: ecco tutti i nomi del nuovo corso

E' stato uno dei risultati elettorali più inaspettati dell'ultima tornata elettorale: la vittoria del centrosinistra a Marsciano al pimo turno. La proclamazione ora è ufficiale: Michele Moretti è formalmente entrato in carica quale sindaco del Comune di Marsciano. Insieme al primo cittadino, nella stessa data è avvenuta anche proclamazione dei 16 consiglieri comunali eletti, 10 di maggioranza e 6 di minoranza.

Gli eletti per la maggioranza sono: Tiziana Sarnari, Sergio Berti, Luciano Concezzi e Simone Aureli in quota Partito Democratico, Simona Montagnoli, Andrea Bellini e Michele Rabica per la lista Moretti Sindaco; Sergio Pezzanera e Chiara Tomassoni per Altra Marsciano; Michele Capoccia per la lista Progressisti per Marsciano - Un Patto Avanti. I 6 eletti di per la minoranza sono: Manuela Taglia e Roberto Lepanti per Fratelli d’Italia, Andrea Pilati per Forza Italia, Angelo

Facchini per la lista Marsciano per Francesca Mele Sindaco e i due candidati alla carica di sindaco Francesca Mele e Sabatino Ranieri.

“È con grande senso di responsabilità – afferma il sindaco Michele Moretti – che mi appresto ad esercitare il mandato che i cittadini di Marsciano hanno voluto affidarmi. Lo eserciterò nell’esclusivo interesse della comunità e del territorio dove sono nato e dove vivo, sapendo di poter contare su una squadra di persone competenti ed entusiaste di poter lavorare per il bene di Marsciano. Un lavoro che intendo svolgere fianco a fianco con il Consiglio comunale, nella sua componente di maggioranza e di minoranza, sempre nel rispetto dei ruoli istituzionali e con la massima apertura al dialogo”.

Il prossimo passaggio sarà il Consiglio comunale di insediamento dei neoeletti consiglieri che, nel rispetto dei tempi previsti dalla norma, si terrà tra la fine di giugno e i primi di luglio. In quell’occasione avverrà anche il giuramento del sindaco e, sempre da parte di quest’ultimo, la comunicazione formale dei componenti della Giunta comunale.