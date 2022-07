Parlamento, i deputati umbri leghisti contro cannabis libera e Ius Scholae. "Siamo al Governo per problemi seri...". Ecco di cosa si tratta

“La Lega chiederà lo stop dell’iter in Parlamento dei provvedimenti su legalizzazione della cannabis e Ius Scholae”. Lo hanno annunciato i parlamentari della Lega Umbria Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Valeria Alessandrini, Luca Briziarelli, Simone Pillon e Stefano Lucidi. “Matteo Salvini ha scelto di far parte di questo Governo per un motivo preciso, lavorare per il bene del Paese e degli italiani. Secondo noi oggi le priorità sono il lavoro, abbassare le tasse, aiutare i cittadini a pagare le bollette e sostenere le imprese in un periodo di crisi profonda. Non possiamo tollerare che Partito Democratico e Movimento 5 Stelle tengano in ostaggio il Parlamento con battaglie puramente ideologiche per legalizzare le droghe e regalare cittadinanze agli immigrati".

Secondo i deputati leghisti l'agenda dei lavori del centrosinistra va contro le richieste degli italiani ai tempi della crisi: "E’ un insulto a milioni di cittadini italiani in difficoltà. Una follia alla quale come Lega non ci sentiamo di partecipare”.

Ma che cosa è lo ius scholae? Secondo il testo pronto per essere dibattuto dall’Aula della Camera, la cittadinanza italiana può essere acquisita da: il minore nato in Italia da genitori stranieri; il minore straniero che ha fatto ingresso in Italia prima di compiere i 12 anni di età. Il bambino o ragazzino deve avere la residenza legale in Italia e deve aver frequentato regolarmente nel nostro Paese per almeno cinque anni: uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione; oppure percorsi di formazione per il conseguimento di una qualifica professionale. Insomma una cittadinanza per meriti scolastici. La proposta è stata rinviata.

Legalizzazione marijuana - Il testo base approvato in commissione giustizia prevede la legalizzazione dell’autoproduzione a fini personale e a livello domestico per un massino di 4 piante femmina. Previste pene più soft per il traffico e spaccio di droghe considerate leggere (fino a massimo due anni e multa da 2mila euro) mentre inasprimento delle pene per le droghe pesanti: la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa fino a 10.000 euro