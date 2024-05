Perugia si tinge di rosa con il Giro d’Italia, Margherita Scoccia: “Godiamoci questa bella festa”

Il Giro d’Italia è arrivato oggi a Perugia e in occasione di questa importante competizione ciclistica, Margherita Scoccia, candidata sindaca della città per centrodestra e civici, ha espresso il suo entusiasmo e la sua fiducia nel ruolo centrale che Perugia riveste in questo evento nazionale: “Una competizione unica, capace di raccontare il Paese e le sue città. Compresa la nostra” spiega la candidata.

Lo sport, il turismo e la socialità sono solo alcune delle dimensioni che si intrecciano in questo momento di grande visibilità. Le bellezze paesaggistiche e architettoniche di Perugia saranno sotto i riflettori del mondo intero.

“Se ripenso al tempo passato dalla prima edizione ospitata nel 2021, quando stavamo risollevandoci dopo un periodo di buio e dolore, provo enorme soddisfazione. - sottolinea Scoccia - Oggi, anche grazie al lavoro amministrativo che abbiamo svolto negli anni, possiamo nuovamente ospitare il Giro d’Italia. Consapevoli di essere all’altezza di una manifestazione tanto importante, godiamoci questa bella festa”.