Marcia della pace, il Pd dell'Umbria ci sarà: "Pari dignità e diritti tra israeliani e palestinesi"

Il Partito Democratico Umbria annuncia con una nota che "sarà presente alla Marcia della Pace straordinaria che domenica 10 dicembre partirà da Santa Maria degli Angeli e arriverà ad Assisi, in occasione della 75esima Giornata Mondiale dei Diritti Umani".

E ancora: "Sarà l’occasione per ribadire il nostro no alla guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali - sottolinea la nota - . Il focus di questa marcia sarà incentrato soprattutto sulla situazione a Gaza, per sostenere la richiesta di un immediato cessate il fuoco e per il riconoscimento di pari dignità e diritti tra israeliani e palestinesi".

Per il Pd dell'Umbria "Due popoli e due stati non può rimanere un’utopia, ma, al contrario, deve essere l’obiettivo di un percorso di costruzione di pace in una zona del mondo martoriata dai conflitti. Il Partito Democratico rimane in prima linea affinché la pace torni ad essere al centro dell’agenda internazionale. In particolare, non possiamo continuare a vedere centinaia di bombe che colpiscono scuole, ospedali e civili in maniera indiscriminata. A Gaza come in Ucraina o in Sudan, le violenze chiamano altre violenze e il nostro partito non può rinunciare a una visione di pace".

Il Partito Democratico, conclude la nota, "si unisce all’appello e alle preoccupazioni degli organizzatori della Marcia per la Pace. Non è possibile assistere all’esplosione di nuove guerre, al dilagare delle guerre, delle violenze e del terrorismo. Non possiamo stare fermi di fronte al riarmo, al diffondersi di tendenze autocratiche e dittatoriali, alle ingiustizie, alle disuguaglianze in tante parti del mondo. In particolare in queste ore, la comunità internazionale non può continuare ad assistere senza intervenire per favorire concretamente una soluzione diplomatica dei conflitti in corso che stanno costando migliaia di vite umane ogni giorno".