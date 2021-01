"Maggiore formazione e più strumenti per gli insegnanti alle prese con le lezioni a distanza"

“Investire nella formazione del corpo docente per agevolare la didattica a distanza, in collaborazione con le istituzioni scolastiche”. È quanto ha chiesto il consigliere regionale Francesca Peppucci (Lega) annunciando la presentazione di una interrogazione con cui domanda anche alla Giunta “se c’è stato un confronto con il Governo su questo tema”.

“Con la didattica a distanza appare - ha spiegato - evidente che con la Dad cambiano e si evolvono le competenze richieste agli insegnanti per gestire il lavoro con una classe virtuale in termini di progettazione, programmazione, tempo e modalità. La Dad interpretata ed applicata quale mera sostituzione in digitale della didattica tradizionale rimane fine a se stessa e risulta per questo non efficace nell’apprendimento degli studenti”.

“La didattica a distanza – ha concluso Peppucci - richiede un approccio creativo che tenga in considerazione la complessità del processo di apprendimento. Lo studente deve essere messo in condizione di apprendere in autonomia sfruttando al meglio gli strumenti multimediali e allo stesso tempo il docente deve continuare ad essere centrale nel processo di verifica dei risultati raggiunti. Questo nuovo percorso formativo ed educativo mediato dal Pc e da internet richiede agli insegnanti uno sforzo maggiore in termini di offerta delle nozioni, in quanto devono attuare delle modalità nuove ed alternative nel presentare le lezioni al fine di stimolare gli studenti per renderli più attivi e partecipativi”.