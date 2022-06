Movimento 5Stelle, chi resta con Conte e chi va con Di Maio

Conte o Di Maio? Movimento 5 Stelle o Insieme per il futuro? Chi va e chi resta, a Roma e in Umbria, dopo la scissione.

Per quanto riguarda la Camera Filippo Gallinella annuncia così il cambio di casacca: "Da oggi si conclude la mia esperienza con il Movimento 5 Stelle. Non nego che sia stata una decisione sofferta e che, dopo circa quattordici anni di militanza, mai avrei immaginato di dover intraprendere. Pur essendo grato per l’opportunità di crescita sia personale che politica che mi è stata data, occorre guardare avanti. Da oggi inizia un nuovo percorso, foriero di idee costruttive e lungimiranti, che continuerò a portare avanti con la massima serietà, come fatto finora. Pertanto ‘Insieme per il futuro’ è, e sarà, il futuro di tutti coloro che vorranno condividere il nostro progetto". Dal lato opposto, invece, c'è Tiziana Ciprini che resta federe a Conte: "Le notizie relative a una mia uscita dal M5S per aderire al gruppo di Luigi Di Maio sono prive di fondamento. Col Movimento abbiamo condotto e vinto tante battaglie e tante ne restano da vincere. Non intendo tradire la fiducia che i cittadini hanno riposto in noi in questi anni".

Sempre dal lato pentastellato, ma al Senato, c'è Emma Pavanelli: "Resto per i cittadini che ci hanno votato e per dare il mio contributo all’enorme sforzo di ricostruzione del MoVimento 5 Stelle iniziato da Giuseppe Conte. Siamo in una fase delicatissima e non parlo delle strategie politiche che interessano poco ai cittadini, ma di tutto quello che in questi giorni dovrà essere votato e discusso nelle sedi istituzionali. Ambiente, crisi energetica, rincari, e molti altri temi da risolvere. Sono qui non per decidere al posto dei cittadini ma per lavorare nel loro esclusivo interesse, insieme al presidente Giuseppe Conte".

L'elenco dei 5Stelle. I pentastellati dell'Umbria, con una nota, stilano l'elenco di chi rimane nei 5Stelle. E descrivono come "scelta in totale solitudine" quella di Filippo Gallinella.

"La nostra comunità, la cui costruzione è partita oltre 16 anni fa, è composta da un gruppo di persone unite da un perimetro valoriale che in questo momento dimostra la sua determinazione. Le nostre idee e le lotte per tutelare i nostri territori non sono in vendita. Mentre c’è chi getta la spugna in cerca di un futuro migliore per sé, noi continuiamo a guardare lealmente agli impegni e al mandato che a livello locale ci hanno dato i cittadini", recita la nota con in calce l'elenco dei nomi.

E ancora: "In questo momento drammatico per famiglie e imprese riteniamo vergognoso prestarsi a un dibattito su un’operazione politica tenuta insieme dalle poltrone, dal numero infinito di mandati in Parlamento e nata con il solo scopo di garantire la sopravvivenza politica di una ristrettissima cerchia di persone. Dopo anni in cui ci siamo spesi con costanza ed impegno per garantire stabilità al paese, ora il Movimento 5 Stelle non è più la prima forza politica del Parlamento. Auspichiamo una valutazione che tenga conto del fatto che mai come in questa fase il nostro Paese ha bisogno di un’opposizione credibile. Mandiamo un abbraccio a chi resta e, senza nessun livore, mandiamo un saluto a Filippo Gallinella che ha fatto questa scelta in totale solitudine. Resta immutata la stima per chi, nonostante tutto quello che succede ai vertici, continua a lottare nei territori per migliorare il mondo che ci circonda".

Ecco chi resta con i 5Stelle: l'elenco

Emma Pavanelli - Senatrice

Tiziana Ciprini - Parlamentare

Thomas De Luca - Consigliere regionale

David Fantuzzi - Consigliere Provincia di Perugia e Comune di Foligno

Federico Pasculli - Consigliere Provincia di Terni e Comune di Terni

Samuele Bonanni - Consigliere comunale di Spoleto

Giampaolo Conti - Consigliere comunale di Umbertide

Claudio Fiorelli - Consigliere comunale di Terni

Chiara Fioroni - Consigliere comunale di Corciano

Isabella Fischi - Consigliere comunale di Assisi

Fabrizio Leggio - Assessore Comune di Assisi

Rosangela Marotta - Consigliere comunale di Foligno

Enrico Morganti - Consigliere comunale di Spoleto

Valentina Pococacio - Consigliere comunale di Terni

Daniele Pergolari - Consigliere comunale di Trevi

Agnese Protasi - Assessore Comune di Spoleto

Cristiana Romani - Consigliere comunale di Polino

Stefania Rosignoli - Consigliere comunale di Corciano

Rodolfo Rughi - Consigliere comunale di Gubbio

Mauro Salciarini - Consigliere comunale di Gubbio

Luca Sargentini - Consigliere comunale di Piegaro

Laura Servi - Consigliere comunale di Bastia

Luca Simonetti - Consigliere comunale di Terni

Comunardo Tobia - Consigliere comunale di Terni

Luca Tramini - Consigliere comunale di Narni

Stefania Troiani - Consigliere comunale di Gualdo Tadino