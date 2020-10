Lettera alla Regione: "Difficoltà a emettere ordinanza contumaciale in tempo reale all’accertamento della positività"

C'è necessità di aumentare la task-force sanitaria per consentire ai primi cittadini di emettere in tempo reale le ordinanze contumaciali per le persone trovate positive e a rischio virus. La richiesta arriva dal presidente Anci Toniaccini che ha inviato una lettera nel pomeriggio di oggi all’assessore regionale alla Sanità, Coletto, al dirigente Dario, ai Prefetti e ai Questori di Perugia e Terni, per affrontare le criticità della questione dell’aggiornamento del portale Usl per la segnalazione dei cittadini risultati positivi e per i quali i sindaci devono emettere ordinanza contumaciale.

“Molti Sindaci hanno rilevato – ha affermato il presidente - la difficoltà a emettere ordinanza contumaciale in contemporanea all’accertamento della positività da parte dell’Usl, in quanto la comunicazione ufficiale tarda ad arrivare. Comprendendo la straordinaria mole di lavoro cui è sottoposta l’Usl e sottolineando che Anci Umbria, nello spirito di collaborazione fra Istituzioni, ha già messo a disposizione proprio personale per coadiuvare l’attività in questa fase di emergenza, tuttavia si chiede che l’aggiornamento dei dati avvenga in tempo reale, anche nell’ottica di limitare il contagio da Covid e di consentire alle forze dell’ordine e alla Polizia municipale di svolgere i relativi controlli”.

Il presidente Toniaccini ribadisce la volontà di “continuare a collaborare con tutti i livelli Istituzionali, nel massimo rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno”: “Siamo pronti a fornire ulteriore sostegno – aggiunge – ma l’obiettivo è che tutta la macchina dell’emergenza funzioni il meglio possibile. La salute dei cittadini è una priorità per noi Sindaci e intendiamo tutelarla con ogni mezzo. Sono certo che, con la collaborazione di tutti, anche attraverso le importanti e proficue riunioni in Prefettura, si riuscirà a intervenire sulle criticità che, di volta, in volta, possono emergere”