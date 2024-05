Elezioni comunali 2024, la lista a sostegno di Leonardo Caponi: tutti i nomi

Leonardo Caponi corre per la poltrona di primo cittadino per la città di Perugia, insieme agli altri 4 candidati Vittoria Ferdinandi, Davide Baiocco, Margherita Scoccia e Massimo Monni, in vista delle elezioni comunali che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno.

Caponi è appoggiato dalla lista Pci - Perugia contro guerra e neoliberismo.

La lista

Pci, Perugia contro guerra e neoliberismo con: Nidal Abu Qweider, Daria Monti, Roberto Suero, Annie Naschida Kapawa Tchouangwe, Francesco Masciarelli, Valentina Ajdini, Carlo Romagnoli, Melanie Marchesini, Chiara Caputo, Rita Caputo, Laura Andrea Bratu, Paola Barchiesi, Ioanna Fakou, Francesca Paolucci detta Panfrina, Maria Luisa Feliziani, Anna De Carlo, Elia Lepri, Petrica Butoi, Ermanno Bei Clementi, Filippo Bellavita, Paolo Bernardini, Filippo Buono, Sergio Capobianco, Valerio Galmacci, Eric Gerard Patrick Giacometti, Stefano Falcinelli, Kastriot Islami, Victor Manuel Lopez Sanchez, Pierpaolo Mariani, Giuseppe Marino, Elesio Pasquini, Roberto Volpi.