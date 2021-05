Gazebo nella città dell'Umbria, la Lega riparte dal territorio con il fine settimana dedicato al tesseramento

Dal 7 al 9 maggio l'appuntamento è a Perugia e in altre 32 città umbre per le sottoscrizioni di nuovi e vecchi militanti

Dal 7 al 9 maggio l'appuntamento è a Perugia, Assisi, Santa Maria degli Angeli, Bettona, Bevagna, Castel Ritaldi, Castel del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Massa Marta, Norcia, Passignano, San Giustino, Spoleto, Todi, Torgiano, Trevi, Umbertide; Terni, Acquasparta, Amelia, Ferentillo, Narni Scalo, Orvieto, San Gemini (per maggiori info su luogo e orari consultare le pagine ufficiali Facebook della Lega Umbria).

"Ringrazio i militanti della Lega che garantiranno la presenza dei gazebo sul territorio regionale e invito i cittadini umbri a venirci a trovare, in tutta sicurezza e rispettando le norme vigenti, per divenire parte attiva del cambiamento che vogliamo realizzare in Umbria e nel Paese – spiega il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi – A differenza degli altri partiti crediamo che essere presenti nel territorio e a contatto con i cittadini sia un dovere per riuscire a dare quelle risposte a coloro che quotidianamente vivono sulla propria pelle la crisi sociale ed economica innescata dalla pandemia".