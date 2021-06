Nomine & Poltrone, altro incarico pesante nella Lega per l'altotiberina Manuela Puletti

Nuova nomina pesante per Manuela Puletti, già referende della Lega della provincia di Perugia. L'esponente politica dell'Altotevere è stata anche incaricata di dirigere il Dipartimento Lega immigrazione e sicurezza della Regione Umbria. "In bocca al lupo a Manuela Puletti per questo incarico - ha commentato il segretario Lega Umbria, on. Virginio Caparvi - perché insieme al nostro Sottosegretario Nicola Molteni si possa riportare buonsenso nella gestione di un fenomeno migratorio che non può essere lasciato solamente all'Italia, ma che deve vedere il coinvolgimento di tutta l'Europa. Anche in Umbria faremo la nostra parte".

"Per la Lega, sicurezza e immigrazione sono battaglie identitarie e fondamentali . ha spiegato Manuela Puletti, dopo aver accettato l'incarico - lo ha dimostrato Matteo Salvini Ministro dell'Interno durante il Conte 1, lo sta dimostrando oggi la nomina nel Governo Draghi di un sottosegretario al Ministero dell'Interno come Nicola Molteni, il cui lavoro si sta rivelando determinante per contenere le politiche dei porti aperti tanto care al ministro Lamorgese".