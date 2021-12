Nomine & Poltrone - Lega Giovani dell'Umbria, i nuovi vertici: "Sguardo al futuro e a un 2022 di ripresa"

Alessio Silvestrelli di Umbertide è il nuovo commissario regionale Lega Giovani dell'Umbria. La nomina è stata decisa da Luca Toccalini, segretario nazionale Lega Giovani, che allo stesso tempo ha indicato Alberto Maniscalco di Terni quale vicecommissario regionale.

"È motivo di grande orgoglio ricoprire un ruolo tanto importante e prestigioso, che porta con sé anche una grande responsabilità - afferma il nuovo commissario, Alessio Silvestrelli - I giovani sono da sempre un fiore all'occhiello della Lega in Umbria, per cui cercheremo di riportare il movimento dove merita. Dopo i blocchi e le privazioni dovute al Covid, ci sarà da recuperare tanto nei territori e tra i ragazzi che avranno sicuramente voglia di tornare alla normalità. Un ringraziamento a Jacopo Pastorelli e Gianluca Taburchi per il lavoro svolto. Ora sguardo al futuro e ad un 2022 di ripresa".

Sulla stessa lunghezza d'onda il vicecommissario Alberto Maniscalco: "È un onore ricoprire un ruolo così importante. Dopo lo stop a causa della pandemia, bisogna tornare a coinvolgere i ragazzi e le ragazze, il vero fulcro di questo Paese. Ringrazio Jacopo Pastorelli e Gianluca Taburchi per il lavoro svolto. Forza Lega Giovani".